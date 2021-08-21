Стали известны подробности побега осужденных в Бурятии

Во время побега семерых осужденных из психоневрологического диспансера в селе Новая Брянь Заиграевского района в Бурятии был легко ранен санитар, который получил порезы осколками стекла, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

«Поверхностные раны осколками стекла получил младший медицинский сотрудник (санитар). Ему оказана первая медицинская помощь, в госпитализации не нуждается», – говорится в сообщении в Instagram регионального минздрава.

В ведомстве подтвердили, что из республиканского психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района, где проходят принудительное лечение осужденные, сбежали семь человек. Всего в учреждении находились 59 пациентов.

Между тем, 5-tv.ru удалось выяснить имена сбежавших, по официальным данным, из места отбывания наказания пропали: Василий Поспелов с расстройством личности; Александр Абрахимов с шизофренией; Жаргал Мухонаев с расстройством личности; Аланзы Айшеев с умственной отсталостью; Валерий Найпак с шизофренией; Александр Расов с умственной отсталостью; Булат Лубсанов с умственной отсталостью.

Ранее о побеге семерых осужденных сообщил глава региона Алексей Цыденов, который призвал местных жителей быть бдительными.