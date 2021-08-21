Микроавтобусы УАЗ с 2022 года получат освещение салона

Микроавтобусы УАЗ-2206 с 2022 года начнут сходить с конвейера с освещением салона. Эта опция ранее была предлагалась только на экспортных модификациях автомобиля, но фактически никогда не применялась.

В инструкции для УАЗ-2206 рекомендуется при необходимости освещения салона воспользоваться карманным фонарём или же, на крайний случай, выполнить следующее:

Расположите автомобиль перпендикулярно (90° ± 4,5°) к плоской стене белого или светлого цвета на расстоянии от 2,4 до 6 метров. Установите рычаг стояночного тормоза в активированное положение. Установите переключатель света 29 (рис. 2) в положение III. Установите переключатель дальнего света 31а (рис. 2) в положение ВКЛ. Отражённый от стены свет фар будет освещать салон.

Однако через несколько месяцев всё изменится: завод объявил о введении трёх ламп освещения салона, смонтированных заподлицо с потолочной панелью. Современные, импортные светоизлучающие диодные модули обеспечат экономию заряда аккумулятора. Для оптимального расходования энергии и ресурса ламп возле каждой из них предусмотрен индивидуальный переключатель.

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