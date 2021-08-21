 

Американские инженеры создали робота для разборки аккумуляторов электромобилей

21.08.2021, 11:42, Новости дня
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Американские инженеры из компании ORNL сконструировали специального робота, который самостоятельно разбирает отработавшие свой век аккумуляторы от электромобилей.

Авто на электрической тяге постепенно заменяют традиционные машины, которые используют углеводородное топливо. Однако аккумуляторы, которые являются источником энергии, разбирать очень сложно. Это очень вредная работа для человека, отмечают специалисты.

С другой стороны, без разборки батарей невозможна их утилизация. И оттуда можно извлекать множество ценных материалов. Поэтому нужен был робот, который сделает все качественно и оградит людей от всех существующих рисков. По словам разработчиков, их робот справится с разборкой любого аккумулятора.



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