Хмельницкий и Волынский областные советы подписали меморандум о межрегиональном сотрудничестве
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“Верю, что наше сотрудничество, основываясь на принципах взаимоуважения, равноправия и взаимной выгоды, будет содействовать развитию наших территориальных общин в различных сферах. А наше сотрудничество будет взаимно полезным для развития различных отраслей, – заявила Лабазюк. – Но наиболее полезным будет сотрудничество по развитию местного самоуправления в условиях децентрализации”.
В соответствии с меморандумом, стороны будут развивать сотрудничество в следующих областях:
развитие местного самоуправления в условиях децентрализации власти;
экология и охрана окружающей природной среды;
образование, наука, культура и здравоохранение;
развитие физической культуры и спорта;
инвестиции и развитие деловой активности, в том числе по вопросам совместного привлечения международной технической помощи.
Меморандумом предусмотрено установление связей между органами местного самоуправления Хмельницкой и Волынской областей в условиях децентрализации власти для обмена опытом, выявления приоритетов в развитии межрегиональных связей, обеспечения условий для плодотворного сотрудничества, объединения усилий и координации действий во время решения общих проблем.
“Я убеждена, что подписание этого меморандума даст хороший толчок для нашего будущего сотрудничества. Я рассчитываю на тот потенциал, который сегодня есть у прекрасной, синеокой Волыни, и предлагаю возможности Хмельницкой области, которая хочет перестраиваться и работать”, – отметила Лабазюк.
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