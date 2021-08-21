 

Хмельницкий и Волынский областные советы подписали меморандум о межрегиональном сотрудничестве

21.08.2021, 11:40, Новости дня
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“Верю, что наше сотрудничество, основываясь на принципах взаимоуважения, равноправия и взаимной выгоды, будет содействовать развитию наших территориальных общин в различных сферах. А наше сотрудничество будет взаимно полезным для развития различных отраслей, – заявила Лабазюк. – Но наиболее полезным будет сотрудничество по развитию местного самоуправления в условиях децентрализации”.

В соответствии с меморандумом, стороны будут развивать сотрудничество в следующих областях:

развитие местного самоуправления в условиях децентрализации власти;
экология и охрана окружающей природной среды;
образование, наука, культура и здравоохранение;
развитие физической культуры и спорта;
инвестиции и развитие деловой активности, в том числе по вопросам совместного привлечения международной технической помощи.

Меморандумом предусмотрено установление связей между органами местного самоуправления Хмельницкой и Волынской областей в условиях децентрализации власти для обмена опытом, выявления приоритетов в развитии межрегиональных связей, обеспечения условий для плодотворного сотрудничества, объединения усилий и координации действий во время решения общих проблем.

“Я убеждена, что подписание этого меморандума даст хороший толчок для нашего будущего сотрудничества. Я рассчитываю на тот потенциал, который сегодня есть у прекрасной, синеокой Волыни, и предлагаю возможности Хмельницкой области, которая хочет перестраиваться и работать”, – отметила Лабазюк.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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