 

Внучка Лукашенко будет учиться в России. Она сдала экзамены в МГУ как иностранный студент

21.08.2021, 11:39, Новости дня
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Анастасия Лукашенко набрала по русскому языку 90 баллов. Также она набрала 47 баллов по обществознанию, где средний балл – 65.

Внучка Лукашенко принимала участие в олимпиаде для школьников “Ломоносов”. В условиях конкурса отмечалось, что победители будут иметь особые права при поступлении в МГУ, отметило издание.

Сам Александр Лукашенко 9 августа во время “Большого разговора” с журналистами, говорил, что его внучка успешно справилась со вступительными испытаниями МГУ.

Контекст:

Лукашенко находится при власти в Беларуси с 1994 года.

На последних выборах президента Беларуси, которые прошли 9 августа 2020 года, по официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

В Беларуси проходили акции протеста несогласных с результатами выборов. Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов. По данным оппозиции, погибло восемь человек.

Лукашенко 23 сентября вступил, как он считает, в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Преследования оппозиции в стране продолжаются до сих пор, хотя массовые акции протеста в Беларуси прекратились.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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