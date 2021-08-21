Россия расширила санкции против Украины. В санкционный список внесли Кулебу, Данилова и Денисову

Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В санкционный список внесли 73 новых фамилии. В их числе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, украинский омбудсмен Людмила Денисова, глава Счетной палаты Валерий Пацкан, глава Днепропетровской областной государственной администрации Валентин Резниченко, первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, советник министра энергетики Елена Зеркаль, бывшая нардеп Надежда Савченко, депутат ВР Александр Дубинский.

Всего в санкционном списке 922 фамилии.

К персональным экономическим санкциям, введенным РФ в отношении граждан Украины, относятся в том числе блокировка счетов, ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на перечисление средств (вывод капитала), уточнило РБК.

Прошлый раз власти РФ расширяли санкционный список в отношении Украины в декабре 2020 года. В обновленную версию внесли спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, его первого зама Руслана Стефанчуак, главу делегации Украины в ПАСЕ Елизавету Ясько.

Контекст:

РФ ввела санкции против Украины 1 ноября 2018 года. Первоначально в списке было 322 физических лица и 68 компаний из Украины. Под санкции попали группа компаний Fozzy Group, Харьковский тракторный завод, агропромышленное предприятие “Нибулон”, госпредприятие “Укрспирт”, предприятие “ДнепрАзот” и другие компании. В санкционный список вошли многие украинские бизнесмены и политики, в том числе глава МВД Арсен Аваков, лидер фракции “Батьківщина” в Верховной Раде Юлия Тимошенко, экс-премьер Арсений Яценюк и другие. За прошедшие годы санкционный список несколько раз обновлялся.

11 февраля 2021 года правительство России обновило список украинских компаний, против которых введены экономические санкции. В итоговом списке 84 компании.

Украина ввела санкции против физических и юридических лиц России в 2015 году. Они ежегодно продлеваются, последний раз – в мае 2020 года. Сейчас под ограничениями находятся 377 физических лиц (.pdf) и 235 юридических (.pdf).

В отношении Украины также действует ряд других санкций РФ, включая эмбарго на ввоз из Украины некоторых видов продовольственных товаров.

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