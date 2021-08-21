 

“Я так устала есть траву. Вокруг арбузы, дыни, ягоды, а мне нельзя”. Могилевская сказала, на сколько похудела на диете

21.08.2021, 11:37, Новости дня
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К тексту 46-летняя певица приложила небольшое видеообращение, в котором пожаловалась, как ей тяжело соблюдать диету, ведь вокруг продаются много фруктов и ягод, которых ей нельзя. Судя по тому, что в ролике она говорит, что ей нужно сбросить еще 3 кг, а в посте речь идет уже о 2 кг, пока ролик готовился, артистка потеряла 1 кг.

“Хочу к своему крутому выступлению на День независимости сбросить еще 6 кг, из них 3 кг я уже сбросила втихаря от вас. Но я скажу, что я настолько устала… Вокруг арбузы, дыни, ягоды, а мне всего этого нельзя. Мне нельзя никаких углеводов. Я так устала есть эту траву – руколу, помидоры, все остальное”, – рассказала Могилевская и добавила, что звонила знакомым диетологам с просьбой разрешить ей хотя бы “маленькую пиалочку” ягод.

По словам певицы, несмотря ни на что, она “ужесточила диету, чтобы за быстрый срок сбросить еще 3 кг, осталась неделя”.

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A post shared by Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

Контекст:

В конце мая Могилевская в эфире канала “Украина” заявила, что набрала лишний вес, и публично обратилась к украинскому фитнес-тренеру Аните Луценко за помощью. До конца этого лета певица пообещала приложить максимум усилий, чтобы сбросить 10 кг.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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