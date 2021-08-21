Названы лучшие вещества для здоровья мозга

Доктор медицинских наук Ума Найду назвала лучшие вещества для здоровья мозга, содержащиеся в продуктах питания. Их регулярное потребление улучшит когнитивные способности и поможет избежать преждевременной деменции.

Продукты питания, которые потребляет человек, влияют на состояние его здоровья. Для того чтобы улучшить состояние здоровья головного мозга, следует употреблять продукты с высоким содержанием полезных для него веществ. В первую очередь, это, как отмечает Найду, витамин D, поддерживающий кости и действующий как нейростероид. Благодаря ему уменьшаются воспаления и происходит контроль высвобождения фактора роста нервов. Он обеспечивает правильное функционирование нейронов в гиппокампе, которые отвечают за память и обучение. Получить этот витамин можно из яичных желтков, жирной рыбы и грибов.

Огромную пользу для главного органа центральной нервной системы принесет Омега-3. Есть три типа таких жирных кислот: растительная альфа-линоленовая, эйкозапентаеновая (EPA) и рыбная докозагексаеновая (DHA). Они укрепляют сосуды, сердце и мозг, что полезно для пациентов с различными формами деменции. Вещество поможет справиться с когнитивными проблемами, поэтому обязательно необходимо включать Омега-кислоты в рацион в виде рыбных блюд или биодобавок.

Магний полезен для здоровья всего организма, минерал участвует в трех сотнях биохимических реакций, в том числе сне и регулировании настроения. При недостатке магния у человека развиваются тревожные расстройства, синдром дефицита внимания и гиперактивности, снижается либидо и повышается утомляемость. Чтобы избежать негативных последствий, следует регулярно добавлять в рацион тыквенные семечки, жаренный арахис и миндаль, кунжут, гречку, отруби, какао. Что касается специализированных биодобавок, то их лучше принимать только после предварительной консультации с лечащим врачом.

Источник: profile.ru