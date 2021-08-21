 

Американские врачи рассказали, как миру научиться жить с COVID-19

21.08.2021, 11:34, Разное
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Американские врачи рассказали о том, как миру можно научиться жить с COVID-19. Соблюдая меры предосторожности, можно защитить как свое здоровье и жизнь, так и окружающих.
После появления в 2019 году коронавирус охватил весь мир и неоднократно мутировал, породив новые штаммы с большей заразностью и сложным протеканием. Несмотря на разрабатываемые лекарства и вакцины, все чаще звучат версии о том, что это заболевание будет невозможно искоренить полностью.

Американские нейрохирурги рассказали о том, как человечество сможет научиться жить с COVID-19. В первую очередь, следует приспособится к новым условиям. Все страны должны продолжать кампании вакцинации, чтобы избежать резких скачков заболеваемости. При этом даже если человечество не получит быстрого результата, прививки должны продолжаться и дальше, чтобы охватить как можно большее количество людей.

Также нельзя отказываться от ношения масок, уверены исследователи из США. Новый дельта-штамм коронавируса проникает в носоглотку, поэтому важно обезопасить как себя, так и окружающих. Причем носить защитные средства должны как взрослые, так и дети. Также важно разработать как можно больше быстрых тестов для определения патогенна, так как они определяют, прежде всего, заразность самого человека. Привитые от дельты граждане могут быть разносчиками COVID-19.

Также важно пересмотреть свои взгляды на заболевание. Люди должны осознать серьезность ситуации и не рисковать здоровьем – своим и окружающих.

Источник: www.pravda.ru



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