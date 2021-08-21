Вера Сотникова уверена, что инопланетяне “покинули Землю” из-за коронавируса

Вера Сотникова уверена в том, что инопланетяне ранее проживали на Земле вместе с людьми. По мнению Веры Михайловны они покинули планету из-за того, что могут умереть.

Многие люди на Земле увлекаются уфологией и верят в то, что “гости из других планет” регулярно посещают Землю. Российская актриса Вера Сотникова также не сомневается в визитах представителей “других цивилизаций”. Артистка верит, что они жили вместе с людьми вплоть до 18 мая прошлого года. Это была массовая эвакуация, так как инопланетяне знают о дальнейших мутациях патогенов.

Причиной того, что “инопланетяне” покинули Землю, стал коронавирус COVID-19, полагает актриса. Именно разразившаяся пандемия сподвигла их улететь с Земли, так как главным страхом внеземной цивилизации оказался риск умереть из-за летального недуга.

61-летняя звезда кино и телевидения считает, что человечество спасет повсеместная вакцина. Инопланетная же раса была вынуждена спасаться, покинув Землю. Сотникова признает, что не видела лично “гостей с других галактик”, но достаточно осведомлена в этом вопросе. Такое признание актриса сделала в студии Андрея Малахова, призвав всех соотечественников вакцинироваться.

Источник: www.starhit.ru