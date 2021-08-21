В Госдуме предложили повысить пенсии жителям села

В настоящее время, согласно действующему законодательству, жители сельской местности, много лет трудившиеся на благо сельского хозяйства, получают фиксированную надбавку к пенсии. Однако необходимым условием для получения такой повышенной выплаты является окончание трудовой деятельности с выходом на пенсию.

Парламентарии от фракции ЛДПР посчитали это условие абсурдным и решили выступить с инициативой о его отмене. Как сообщил Life, уже на этой неделе сенатор Сергей Леонов и его коллеги из Либерально-демократической партии вынесут на рассмотрение Госдумы предложение о введении фиксированной надбавки к пенсии для сельчан, продолжающих работать.

В телеграм-канале Ярослава Нилова размещена пояснительная записка к новому законопроекту, в которой сказано, что право на повышенную пенсию для ветеранов сельского хозяйства не должно зависеть от факта продолжения или завершения ими трудовой деятельности. Если данный законопроект будет принят, то соответствующие изменения могут вступить в силу уже в начале следующего года.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что один из аналитиков предложил россиянам достойную альтернативу пенсии работающим пенсионерам, а также тем, кто уже вышел на заслуженный отдых.