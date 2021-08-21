 

В Госдуме предложили повысить пенсии жителям села

21.08.2021, 11:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В настоящее время, согласно действующему законодательству, жители сельской местности, много лет трудившиеся на благо сельского хозяйства, получают фиксированную надбавку к пенсии. Однако необходимым условием для получения такой повышенной выплаты является окончание трудовой деятельности с выходом на пенсию.

Парламентарии от фракции ЛДПР посчитали это условие абсурдным и решили выступить с инициативой о его отмене. Как сообщил Life, уже на этой неделе сенатор Сергей Леонов и его коллеги из Либерально-демократической партии вынесут на рассмотрение Госдумы предложение о введении фиксированной надбавки к пенсии для сельчан, продолжающих работать.

В телеграм-канале Ярослава Нилова размещена пояснительная записка к новому законопроекту, в которой сказано, что право на повышенную пенсию для ветеранов сельского хозяйства не должно зависеть от факта продолжения или завершения ими трудовой деятельности. Если данный законопроект будет принят, то соответствующие изменения могут вступить в силу уже в начале следующего года.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что один из аналитиков предложил россиянам достойную альтернативу пенсии работающим пенсионерам, а также тем, кто уже вышел на заслуженный отдых.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.04 / Марк Энтони, Ленни Кравиц или Джош Дюамель: с кем у Дженнифер Лопес новый роман

08.12 / Мнение: Вакцина уже не нужна

13.06 / Черчесов вызвал Ольгу Бузову в сборную России

27.09 / Мнение: Геноцид как жертва геополитики

18.09 / У климатической катастрофы обнаружено новое последствие

10.08 / Саша Савельева и Кирилл Сафонов, Риналь Мухаметов и другие на премьере мюзикла “Аннетт”

19.03 / Британский The Spectator перечислил главные недостатки премии «Оскар»

01.05 / Лидеры киргизской и таджикской диаспор призвали своих сограждан к миру

13.09 / Медики научились определять депрессию по частоте сердечных сокращений

22.09 / Вера Брежнева показала образ для нового клипа и назвала себя «старой»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика