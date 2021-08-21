 

Володин напомнил об отмене обязательного техосмотра для покупки ОСАГО

21.08.2021, 11:28, Разное
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“При оформлении полиса страховые компании больше не будут требовать диагностическую карту, что упростит для автомобилистов процесс заключения договора ОСАГО”, — написал председатель ГД в своем телеграм-канале.

В то же время он подчеркнул, что такая мера не означает отмены процедуры технического осмотра транспортного средства.

Володин напомнил, что если водитель не прошедшего техосмотр автомобиля станет виновником дорожно-транспортного происшествия из-за технической неисправности, то страховка действовать не будет.

“Например, если у автомобиля откажут тормоза и он столкнется с другой машиной, то сначала страховая по ОСАГО оплатит владельцу пострадавшего авто причиненный ущерб, а затем потребует у виновника аварии вернуть компании эти деньги”, – объяснил председатель Госдумы.

Своевременный техосмотр транспортного средства позволит вовремя обнаружить неполадки, снизить риск аварийности и сберечь многие жизни, заключил Володин.



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