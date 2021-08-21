 

В Крыму сочли «злобной отрыжкой» новые санкции Украины

21.08.2021, 11:08, Новости дня
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Новые санкции Украины против Крыма являются «злобной отрыжкой» и информационным шумом, сообщил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков.

Крючков указал, что «результат от этих санкций нулевой», и «вводить санкции против крымских СМИ – это очень по-украински, затрат никаких, впрочем, как и последствий», передает РИА «Новости».

«Злобная отрыжка «Крымской платформы», бестолковое и бесполезное действо нужно прикрыть информационным шумом», – добавил он.

На его взгляд, в качестве ответных действий можно было передать квартиру президента Украины Владимира Зеленского в поселке Ливадия на Южном берегу Крыма, к примеру, крымскому телеканалу «Крым 24» под видовую студию.

«Недвижимости в Крыму у украинских чиновников много, в том числе и у членов СНБО, который принял решение о санкциях. Хватит миндальничать (…) А поместья других украинских политиков передать крымским газетам, журналам, сайтам, радиостанциям и телеканалам для создания домов отдыха и пансионатов», – сказал он.

Ранее стало известно, что на Украине подготовили пакет санкций против 70 россиян.

Затем РФ ввела санкции против главы МИД Украины и секретаря СНБО.



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