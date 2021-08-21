Трутнев заявил о планах создать на Курилах близкую к офшору зону

Вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что правительство планирует создать на Курильских островах свободную налоговую зону, близкую к офшору, и десять лет не проводить никаких проверок.

«Это практически офшор. То есть налогов на Курилах почти не останется. Это первое, второе – не просто будут сняты ставки налогов, а у тех предприятий, людей, которые будут осуществлять инвестиционную, коммерческую деятельность на островах, не возникнет самого обязательства платежей налогов», – цитирует РБК Трутнева.

По словам вице-премьера, предлагается, как минимум десять лет не проводить никаких проверок. Точные цифры пока обсуждаются, заключил Трутнев.

Напомним, председатель правительства Михаил Мишустин поручил до 1 сентября представить согласованные предложения по созданию особого налогового режима на Курилах.

Речь идет о том, чтобы освободить организации, работающие на островах, от уплаты налога на прибыль, на добавленную стоимость и на имущество, а также земельного и транспортного налогов. Кроме того, предлагается ввести процедуру свободной таможенной зоны и пониженные ставки обязательных платежей по страховым взносам в размере 7,6 %.