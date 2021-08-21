 

В РФ выявили 21 тыс. случаев коронавируса за сутки

21.08.2021, 11:08, Новости дня
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За минувшие сутки в РФ выявили 21 тыс. новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 21 000 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,7% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1852, Санкт-Петербурге – 1665, Московской области – 1119.

Всего в стране выявили 6 726 523 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 004 052 человек, из них 20 647 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 797 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончалось 175 282 человек.

Накануне, 20 августа, в России выявили 20 992 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на восемь.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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