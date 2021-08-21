 

В Украине создали реконструкцию голоса Тараса Шевченко

21.08.2021, 10:42, Новости дня
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“Нам удалось создать творческую реконструкцию голоса знаменитого Кобзаря – Тараса Григорьевича Шевченко! Этот проект наша команда посвящает всем украинцам в честь 30-летия Независимости нашей страны”, – отметили в посте.

Первый фонограф для записи и воспроизведения звука был изобретен в 1877 году, через 16 лет после смерти Шевченко, потому записей его голоса не существует. В агентстве подчеркнули, что благодаря новейшим технологиям смогли приблизиться к его воспроизведению.

Для проекта использовали антропометрические данные поэта по посмертной маске. Группа специалистов собрала в архивах информацию о Шевченко – внешности, голосе, манеру поведения.

“Это было очень интересно, потому что позволяло увидеть живого Шевченко, – сказал заведующий сектора экспозиционной работы Национального музея Тараса Шевченко Олег Магдич.

В агентстве создали 3D-модель головы поэта и нашли 108 человек, которые соответствовали ее параметрам. При помощи специальных алгоритмов исследователи вычислили уровень схожести каждого кандидата с Шевченко. Из них выбрали 26 наиболее похожих на поэта.

“На основе исследований, которые установили четкую корелляцию между телом, чертами лица и голосом нейросеть выбрала трех наиболее репрезентативных”, – уточнили авторы проекта.

Проект длился около года, в нем были задействованы более 150 человек – программисты, дизайнеры, историки, шевченковеды.

https://www.facebook.com/tabascoad/videos/373293684280765/

Контекст:

Тарас Шевченко родился 25 февраля (9 марта) 1814 года в селе Моринцы Звенигородского уезда Киевской губернии (сейчас Черкасская область). Умер 26 февраля (10 марта) 1861 года в Санкт-Петербурге. Он украинский поэт, художник и философ. Первый сборник поэзии Шевченко “Кобзарь” был издан в 1840 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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