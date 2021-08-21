В мире от COVID-19 умерло 4,4 млн человек
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Умерло от коронавируса 4,4 млн человек, из них за последние 28 дней – 522,4 тыс.
Странами с наибольшим распространением заболевания являются:
США (37,6 млн заболевших, 627,8 тыс. умерших);
Индия (32,4 млн заболевших, 433 тыс. умерших);
Бразилия (20,5 млн заболевших, 573,5 тыс. умерших);
Россия (6,6 млн заболевших, 171,4 тыс. умерших);
Франция (6,6 млн заболевших, 113,4 тыс. умерших).
Контекст:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,3 млн случаев COVID-19, умерло 53,4 тыс. человек, выздоровело почти 2,2 млн пациентов. В стране постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин.
Вспышка заболеваемости, спровоцированная этим штаммом, может произойти в любой момент, подчеркивал министр здравоохранения Виктор Ляшко 5 августа.
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