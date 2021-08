В Северной Корее запретили обсуждать здоровье и внешность похудевшего Ким Чен Ына – СМИ

Власти КНДР говорят, что Ким Чен Ын потерял вес из-за того, что он вместе со своими гражданами страдает от хронического ухудшения продовольственной безопасности, усугубленной эпидемией коронавируса.

Северокорейский лидер “страдает в одиночестве ради страны и людей, находящихся в кризисной ситуации”, рассказали источники. При этом, некоторые граждане КНДР согласились, что похудение идет на пользу главе государства, а более опасной для его здоровья была прежняя форма.

Местные дозорные подразделения предупредили людей, чтобы они не сплетничали о здоровье лидера, сообщил другой источник из города Саривон к югу от Пхеньяна. Он, по их словам, исхудал “из-за нагромождения государственных дел”. Но подозрения общественности в том, что у него проблемы со здоровьем, не утихают, добавил он.

Во времена правления Ким Ир Сена (деда Ким Чен Ына) или Ким Чен Ира (отца) было немыслимо, чтобы люди так открыто обсуждали здоровье лидера, указал еще один источник. В некоторых случаях человека, который рассказывал о проблемах со здоровьем лидера, увозили вместе с семьей в тюрьму, сказал он.

Государственное телевидение Северной Кореи показывало сюжет, в котором жители страны признают очевидную потерю веса лидером Ким Чен Ыном и от этого “убиты горем”.

Контекст:

Глава КНДР Ким Чен Ын появился на публике 4 июня после длительного перерыва. В этот день он провел заседание политбюро 8-го Центрального комитета Трудовой партии. Yonhap 31 мая, ссылаясь на министерство объединения, сообщало, что Ким Чен Ын не появлялся на публике с 6 мая.

Пресс-секретарь министерства Ли Чон Чжу тогда говорил, что это самый продолжительный период, когда не было сообщений об общественной деятельности Ким Чен Ына.

В мае прошлого года его отсутствие длилось три недели.

Несколько таблоидов (в частности, американский The New York Post, а также британские The Daily Mail и Express) со ссылкой на публикации в китайской социальной сети Weibo написали, что Ким Чен Ын скончался – якобы от осложнений после операции на сердце. Другие СМИ писали, что глава КНДР находится в коме. Однако эта информация та и не подтвердилась.

Американский сайт NK News, который мониторит ситуацию в Северной Корее, писал, что ранее только дважды – в 2001-м и 2018 годах – Ким Чен Ын так надолго исчезал из публичной политики.

