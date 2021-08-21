 

В Северной Корее запретили обсуждать здоровье и внешность похудевшего Ким Чен Ына – СМИ

21.08.2021, 10:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Власти КНДР говорят, что Ким Чен Ын потерял вес из-за того, что он вместе со своими гражданами страдает от хронического ухудшения продовольственной безопасности, усугубленной эпидемией коронавируса. 

Северокорейский лидер “страдает в одиночестве ради страны и людей, находящихся в кризисной ситуации”, рассказали источники. При этом, некоторые граждане КНДР согласились, что похудение идет на пользу главе государства, а более опасной для его здоровья была прежняя форма. 

Местные дозорные подразделения предупредили людей, чтобы они не сплетничали о здоровье лидера, сообщил другой источник из города Саривон к югу от Пхеньяна. Он, по их словам, исхудал “из-за нагромождения государственных дел”. Но подозрения общественности в том, что у него проблемы со здоровьем, не утихают, добавил он.

Во времена правления Ким Ир Сена (деда Ким Чен Ына) или Ким Чен Ира (отца) было немыслимо, чтобы люди так открыто обсуждали здоровье лидера, указал еще один источник. В некоторых случаях человека, который рассказывал о проблемах со здоровьем лидера, увозили вместе с семьей в тюрьму, сказал он.

Государственное телевидение Северной Кореи показывало сюжет, в котором жители страны признают очевидную потерю веса лидером Ким Чен Ыном и от этого “убиты горем”.

Контекст:

Глава КНДР Ким Чен Ын появился на публике 4 июня после длительного перерыва. В этот день он провел заседание политбюро 8-го Центрального комитета Трудовой партии. Yonhap 31 мая, ссылаясь на министерство объединения, сообщало, что Ким Чен Ын не появлялся на публике с 6 мая.

Пресс-секретарь министерства Ли Чон Чжу тогда говорил, что это самый продолжительный период, когда не было сообщений об общественной деятельности Ким Чен Ына.

В мае прошлого года его отсутствие длилось три недели.

Несколько таблоидов (в частности, американский The New York Post, а также британские The Daily Mail и Express) со ссылкой на публикации в китайской социальной сети Weibo написали, что Ким Чен Ын скончался – якобы от осложнений после операции на сердце. Другие СМИ писали, что глава КНДР находится в коме. Однако эта информация та и не подтвердилась.

Американский сайт NK News, который мониторит ситуацию в Северной Корее, писал, что ранее только дважды – в 2001-м и 2018 годах – Ким Чен Ын так надолго исчезал из публичной политики.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.09 / На Донбассе в результате обстрела боевиками ранение получил украинский военный – штаб ООС

27.06 / Американских миллениалов назвали виновниками новой волны коронавируса в США

28.11 / Шторм вынес золото на пляж в Индии

19.07 / Украине предрекли тяжелые времена после статьи Путина

13.01 / В ВСУ проведут проверку фактов буллинга и домогательств в армии – Генштаб

18.02 / «Совместная работа» — эксперты ВОЗ пришли к консенсусу с китайскими коллегами по итоговому докладу

20.04 / “У меня был полный подъезд ментов”. Оппозиционер Милов вынужденно покинул Россию

11.04 / В Госдуме оценили настрой Киева на мирное урегулирование ситуации в Донбассе

12.12 / Украина уже 100% получит бесплатно 8 млн доз вакцины от коронавируса в рамках COVAX – Ляшко

07.07 / “Бессмертие – вот моя цель”. 11-летний бельгийский вундеркинд стал бакалавром по физике

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика