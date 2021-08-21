Украина эвакуировала своих граждан из Кабула, они находятся в Пакистане – Генштаб ВСУ

“По состоянию на 10.00 21 августа Ил-76МД Воздушных сил находился на аэродроме Исламабад (Пакистан). Количество эвакуированных граждан и время возвращения в Украину уточняется”, – отметили в посте.

В штабе ВСУ уточнили, что самолет был отправлен для эвакуации граждан Украины и иностранцев из Афганистана, где ситуация обострилась из-за прихода к власти движения “Талибан”.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/2001168103385770

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров 20 августа заявил, что в Кабуле два украинских самолета – военный и гражданский – ожидают возможности вылететь в Украину. Никифоров подчеркнул, что Украина одной из первых начала вывозить из Афганистана своих граждан и иностранцев, которые обратились за помощью.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители “Талибана” дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут “жить по законам шариата”.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации. Из страны авиацией забрали уже более 8 тыс. человек.

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