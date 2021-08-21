 

Кристина Асмус показала «бесконечные» ноги

21.08.2021, 10:40, Разное
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Кристина Асмус опубликовала новый пост в соцсети Instagram, в котором захотела показать своим фанатам «бесконечные» ноги. В кадре актриса запечатлена в мини-платье, она сидит в кресле .
Кристина Асмус на снимке подносит к губам ложку с лакомством. В подписи к публикации артистка написала, что хотела запечатлеть себя, будто она ест йогурт и не подозревает, что ее снимают. Также ей хотелось, чтобы на снимке ноги казались длиннее, чем есть на самом деле.

Фанаты принялись расхваливать актрису за чувство юмора и красивое фото. Хейтеры же в который раз выразили свое недовольство. Примечательно, что Кристина Асмус всегда с иронией реагирует на критику. Экс-супруга Гарика Харламова ранее признавалась, что не пользуется косметикой по уходу за кожей и телом, также она никогда не пробовала курить. Кроме того, актриса не склонна к полноте, поэтому ей не приходится следить за питанием и придерживаться диет.



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