Валерий Гаркалин попал в больницу с травмой головы

Валерий Гаркалин попал в больницу в Москве. По данным отечественных изданий, актер получил травму головы.

Гаркалин находился в одном из московских заведений, когда травмировал голову. Его доставили в Институт Скорой помощи им. Склифосовского. По предварительным данным, травму артист получил во время падения.

Обследование показало, что госпитализация не нужна, поэтому Гаркалин смог отправиться домой. В настоящее время комментариев об инциденте ни от самого артиста, ни от его родственников не поступало.

К слову, в 2008 году звезда «Ширли-мырли» перенес два инфаркта, а спустя год его супруга скончалась после борьбы с раком.

Источник: ren.tv