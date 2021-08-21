Эксперт назвал самые опасные уязвимости смартфонов

Глава центра Solar appScreener компании “Ростелеком-Солар” Даниил Чернов назвал самые опасные уязвимости смартфонов. Основным риском является утечка незашифрованной информации.

По словам Чернова, множество мобильных приложений обрабатывают персональные данные, получают доступ к камере и диктофону, что делает их мишенью для злоумышленников. Чтобы этого избежать, следует исключить появление посредника между сервером и приложением во время подключения к открытой сети Wi-Fi. Опасность представляет ситуация, когда передаваемые и получаемые данные не шифруются, на что и охотятся мошенники. Если пользователю необходимо открыть банковское приложение или какую-то программу, обрабатывающую ценные данные, то пользоваться такими сетями не стоит.

Также существуют уязвимости, использование которых подразумевает создание вредоносного кода злоумышленниками. Если это случилось, то смартфон начнет подавать сигналы – снизится производительность гаджета, появятся сбои в работе, а аккумулятор станет быстрее разряжаться. В такой ситуации владелец смартфона подвергается опасности из-за риска потерять персональные данные и даже контроль над гаджетом. Мошенники смогут совершать действия от его имени, шантажировать или продать полученные сведения другим лицам.

Чернов рекомендует разрешать приложениям только те ресурсы, которые ему необходимы для непосредственной работы. Также стоит пользоваться антивирусами, скачанными из Google Play для смартфонов с ОС Android, а в аппаратах с iOS не ставить Jailbreak. Полезной станет функция автоматического обновления программ и операционной системы устройства.

Источник: 1prime.ru