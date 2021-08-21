 

Тихановская рассказала о терроре в Белоруссии

21.08.2021, 10:34, Разное
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Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что действующие власти республики планируют освободить некоторых политических заключенных в обмен на покаяние и признание своей вины. При этом она подчеркнула, что амнистия нескольких человек не является решением кризиса и диалогом с народом. Тихановская отметила, что в Белоруссии происходит террор.

Так оппозиционерка охарактеризовала ситуацию с политзаключенными. Политик призвала белорусов не доверять действиям режима Александра Лукашенко, потому что освобождение нескольких людей, по ее мнению, является торгом с народом, а не реальными переменами.

Она также призвала не осуждать граждан, которые примут условия режима Лукашенко ради выхода на свободу. Оппозиционерка заявила, что задачей белорусов и ее миссией является освобождение всех политзаключенных, которых якобы насчитывается более 630 человек.

“Пока все невиновные люди не вышли из тюрьмы – это торг, а не перемены, ведь то, что происходит в нашей родной стране – это террор, а у него не бывает оттепели”, – рассудила Тихановская.

Тихановская подчеркнула, что нельзя допускать торга судьбами людей. Также она призвала белорусов не допустить “имитации выхода из кризиса”. По ее мнению, в Белоруссии необходимо провести выборы и освободить всех политических заключенных. Якобы это и будет решением ситуации, которую оппозиционерка обозначила как террор.



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