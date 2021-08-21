Открываем автомойку





Мегаполисы набиты автомобилями и для их обслуживания требуются различные учреждения, например автомойки и сервисные центры. Поэтому открытие автомойки может быть вполне прибыльным делом, но организовать её надо, конечно же, с умом. А вот как это сделать мы и расскажем.

Первым делом, как и при оформлении любого бизнеса, вам необходимо подготовить документы (обязательно пройти обучение по программе пожарно-технический минимум) и найти место для открытия фирмы. Проанализируйте остановку по вашему городу: в каких районах расположены автомойки, а в каких нет, где большой поток машин, какие цены устанавливают конкуренты. Затем, когда вы установите для себя подходящие районы, то займитесь поиском места. Вы вполне моете приобрести уже готовое помещение и внести в него свои изменения, а можете арендовать участок земли у государства и выстроить на нём собственное здание. Это завит от того, что вам нужно и что вы уже нашли. Параллельно с поиском и адаптацией места для вашего будущего предприятия, необходимо заниматься документами. Вам потребуется бизнес-план, устав и многие другие бумаги. Например, разрешение властей, пожарной службы, договор на вывоз мусора, возможно даже разрешение экологов. Если вы не нашли подходящего здания, то обратитесь в комитет архитектуры в администрации. Там вам помогут подобрать пригодный для застройки участок. Когда вы решаете строить своё здание, то вам обязательно придётся столкнуться проектом. Проект это обязательная часть бизнеса. Здесь будут описаны ваши расходы, материалы, которые вы используете при строительстве, тип постройки и фундамента. Как правило, его не составляет будущий владелец, этим занимается архитектор. Не выбирайте уже готовый план. Его вам, безусловно, предложат в любой фирме. Однако минусом таких планов является то, что вы не имеете возможности оценить геофизическую сторону данного проекта на конкретно вашем участке. И обязательно нужно предусмотреть пожарное оборудование, которое безусловно станет подспорьем в критической чрезвычайной ситуации. Кстати, проект противопожарной системы, как и само противопожарное оборудование, можно заказать сегодня через Интернет. Что будет включать в себя автомойка? Конечно же боксы, где будет происходить непосредственно мойка. Их количество зависит от того, насколько большая ваша территория, и от ваших средств. Чем больше боксов, тем больше машин одновременно может обслужить автомойка. Также постройка должна включать ряд служебных помещений и места для электрооборудования, моечных средств и прочего. Не стоит забывать о комнате для клиентов. Это лишний раз продемонстрирует вашу положительную сторону. Особое место при подготовке открытия своей автомойки занимает выбор оборудования. Оно зависит от того, какой тип автомойки вы планируете открыть. Почему? Помыв машины может происходить по большей части вручную, а может при помощи специального оборудования автоматически. На российском рынке большее предпочтение отдают немецким аппаратам. От выбора оборудования и от размера автомойки будет зависеть количество обслуживающего персонала. Помните, что автомойка призвана очищать автомобили от грязи, а не быть рассадником микробов. После долго пути по её открытию не забывайте следить за её состоянием и обеспечивать необходимыми средствами.