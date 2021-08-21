Юристы объяснили опасность продажи доли в квартире посторонним людям

Приобретая долю в квартире, мошенники получают возможность захватить всю жилплощадь, оказывая давление на других жильцов.

«Мошенники поступают очень просто: находят жилую площадь с долевой собственностью и, пользуясь правовой неграмотностью жильцов, приобретают ее без уведомления остальных собственников, например, через договор дарения», – цитирует РИА «Новости» юриста компании «Генезис» Владимира Колганова.

После этого мошенники стараются всеми способами заставить других собственников или выкупить долю по явно завышенной цене, или продать свои доли по заниженной, добавляет он.

«Далее новые сособственники начинают оказывать всяческое давление на соседей, вселяются, громят квартиры, угрожают. У меня сейчас в производстве находится дело, где квартирные рейдеры, принуждая семью к продаже доли по заниженной цене, похитили трехлетнего ребенка», – привела пример председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» Ольга Власова.

Адвокат советует в случае конфликтов между владельцами долей решать такие проблемы «на берегу» и идти навстречу своим родственникам, в том числе и бывшим, договариваться о выплате компенсации при разделе недвижимости, до того, как в дело вмешаются мошенники.

По словам руководителя юридической фирмы Intellect Александра Латыева, главная сложность в том, что придется согласовывать свои действия с другими собственниками.

«У сособственников есть огромное количество способов попортить друг другу нервы – от вселения в квартиру нежелательных соседей до простого пренебрежения необходимостью нести расходы на содержание, когда все работы в итоге придется проводить только одному, а потом пытаться часть понесенных расходов получить с других сособственников», – отметил юрист.

Лучшим вариантом Латыев считает приобретение всех долей одним собственником, разумеется, если все владельцы с этим согласны.

«Здесь сложность только логистическая – в том, чтобы собрать их всех вместе. Ни в коем случае не следует, понадеявшись на то, что все сособственники продают доли разом, соглашаться на разделение продажи каждой из долей отдельным договором, так как если сорвется заключение хоть одного из них, то покупатель попадет в ситуацию покупки долей по отдельности со всеми прелестями этой процедуры», – предупредил юрист.

Ранее в Петербурге выявили подозреваемых в мошенничестве, по версии следствия, они обманным путем завладели пятью квартирами умерших горожан и причинили ущерб городу на 24 млн рублей.