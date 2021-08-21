Глава СНБО Украины счел «подарком» введенные против него Москвой санкции

Введенные Россией санкции являются лучшей оценкой работы и «подарком» ко Дню независимости Украины, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Данилов написал в Facebook: «Лучший подарок к 30-летию нашей независимости. Кремль ввел санкции в отношении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Считаю это высшей наградой и лучшей оценкой моей работы в отстаивании национальных интересов государства».

Он пообещал сделать еще больше в своей должности, чтобы «раз и навсегда снять вопрос о любом присутствии так называемого «русского мира» и его агентов влияния в украинской жизни».

Напомним, Москва ввела санкции в отношении глав МИД Украины Дмитрия Кулебу и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова.

В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». В список таких лиц был включен бывший президент Украины Петр Порошенко.