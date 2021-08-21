В Думе разъяснили изменения в правилах техосмотра

Водители с 22 августа смогут приобретать полисы ОСАГО без карты техосмотра, но сама эта процедура очень важна, осмотр надо проходить, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«При оформлении полиса страховые компании больше не будут требовать диагностическую карту, что упростит для автомобилистов процесс заключения договора ОСАГО. Но это не означает, что техосмотр не нужно будет проходить вовсе», – написал политик в своем Telegram-канале.

Володин напомнил, что, по действующему законодательству, если водитель автомобиля, не прошедшего техосмотр, станет виновником ДТП из-за технической неисправности, то страховка не будет действовать. «Например, если у автомобиля откажут тормоза и он столкнется с другой машиной, то сначала страховая по ОСАГО оплатит владельцу пострадавшего авто причиненный ущерб, а затем потребует у виновника аварии вернуть компании эти деньги», – отметил спикер.

По словам председателя Госдумы, своевременная проверка автомобиля позволяет вовремя обнаружить поломки и снижает риск аварийности из-за неисправности. Это помогает сберечь многие жизни.

С 1 марта 2022 года за отсутствие диагностической карты (отсутствие техосмотра) водителей начнут штрафовать на 2 тыс. рублей. Вместе с тем, российские автовладельцы с 29 августа смогут приобретать полисы ОСАГО без документа, подтверждающего прохождение техосмотра.

Напомним, 2 июля президент Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязательность проведения технического осмотра транспортного средства для получения полиса ОСАГО.