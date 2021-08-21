 

В Екатеринбурге завершился «процесс над бесами»

21.08.2021, 10:11, Разное
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В Свердловском областном суде завершилось масштабное разбирательство, прозванное в народе «процессом над бесами» – свыше 120 жителей Екатеринбурга и области получили сроки от 6 месяцев до 15 лет за участие в протестах против строительства храма в сквере или их одобрение и оправдание, в том числе в сети «Интернет».

20 августа суд вынес последний приговор. 24-летний Николай Звягинцев получил 8 лет колонии строгого режима за выход с плакатом «Нам нужны планетарии, а не храмы». Его признали виновным в участии в незаконной акции, разжигании религиозной розни и оскорблении чувств верующих. До этого были вынесены ещё 122 аналогичных приговора.

Власти города отмечают, что идентифицировать экстремистов, участвовавших в массовой акции, удалось благодаря системам видеонаблюдения и внедрённым в толпу сотрудникам органов, которые вели тайную съёмку. Во избежание повторения беспорядков все объекты РПЦ в регионе, включая строящиеся, охраняются предприятием «Голиаф», входящим в структуры службы безопасности Московского патриархата.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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