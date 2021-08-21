 

Мнение: Меркель и экстремизм

21.08.2021, 10:06, Разное
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После переговоров с президентом России канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что поговорила с Владимиром Путиным об освобождении Алексея Навального.

Так и сказала Меркель:  «Замена срока Навальному на реальный, по нашему мнению, неприемлема».

Путин отмахнулся. Мол, «фигурант осужден не за политическую деятельность».

А мне вот интересно, кто-нибудь в России инициирует признание Ангелы Меркель «причастной к деятельности экстремистской организации»?

Дело в том, что в Казани прокуратура Вахитовского района Казани обратилась в суд с исками, а Вахитовский райсуд города удовлетворил иски и признал кандидатов в депутаты от партии «Яблоко» Елену Изотову и Руслана Зинатуллина причастными к деятельности экстремисткой организации. Ровно за то же самое, о чем говорила  Меркель. И Изотова, и Зинатуллин, как и Меркель, высказывались за освобождение Навального. И не только Навального, но и всех осужденных, чьи уголовные дела выглядят политически мотивированными.

«По мнению прокуратуры….. Руслан Зинатуллин «популяризовал среди неограниченного круга лиц деятельность Навального». Ведомство также посчитало, что на согласованном митинге «против политических репрессий» в Казани 14 февраля господин Зинатуллин «с целью дискредитации органов власти» назвал репрессиями «законные действия правоохранительных органов» по разгону январских акций в поддержку Алексея Навального. Причастностью к деятельности экстремистской организации прокуратура считает и требование «освободить Алексея Навального» (отсюда).

По всему получается, что прокуратура Вахитовского района Казани теперь просто обязана проявить последовательность и обратиться в Вахитовский райсуд Казани с требованием признать Ангелу Меркель «причастной к деятельности экстремистской организации». Иначе получится, что Вахитовская прокуратура вместе с Вахитовским районным судом будут выглядеть провинцальными  дурачками, вздумавшими расшибить лбы…. Так или не так?

Фотография Алексея Навального отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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