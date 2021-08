В Москве умер немецкий журналист, которого подозревали в поджоге офиса культурного центра венгров в Ужгороде

45-летний Оксенрайтер умер 18 августа после инфаркта, последнюю неделю он был в коме.

Проблемы со здоровьем, по данным Твикеля, у умершего начались в 2014 году после сердечного приступа, который он пережил в Сирии.

The far right journal @zuerst_magazin, whose editor Ochsenreiter was, says that he had health problems since suffering a heart attack in Syria 2014. The text says that he was in a coma one week before his death yesterday. pic.twitter.com/Qj648TRT8S

— Nikolaus * Twickel * (@niktwick) August 19, 2021

Журналист немецкого издания Zeit Кристиан Фукс написал в Twitter, что Оксенрайтер был близок к партии “Альтернатива для Германии”, его обвиняли в финансировании терроризма.

Ein einflussreicher Publizist der Neuen Rechten ist tot. Manuel #Ochsenreiter (li.) ist im Alter von 45 Jahren verstorben. Der AfD-nahe Chefredakteur des rechtsextremen “Zuerst!”-Magazins starb gestern in Moskau. Er war wegen Terrorfinanzierung angeklagt: https://t.co/f9M4lAkusb pic.twitter.com/Q6vKJK7t2p

— Christian Fuchs (@ChristianFuchs_) August 19, 2021

Оксенрайтер был известен праворадикальными и прокремлевскими взглядами, он неоднократно выступал в российских СМИ в поддержку пророссийских боевиков на Донбассе, а также с критикой политики западных стран, написала DW.

Контекст:

В ночь на 4 февраля 2018 года в здании Общества венгерской культуры Закарпатья произошло задымление. Возгорание потушили до приезда спасателей. Мэр Ужгорода Богдан Андриив заявил, что в здание бросили бутылки с зажигательной смесью, но серьезных повреждений нет. В результате инцидента никто не пострадал.

В феврале 2019 года в Кракове в ходе судебного разбирательства прокурор обвинил Оксенрайтера в финансировании поджога.

—