 

Большинство жителей Афганистана не могут покинуть страну и находятся в опасности – ООН

21.08.2021, 9:48, Новости дня
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По ее словам, афганцам в такой ситуации может грозить опасность. Манту призвала соседние с Афганистаном страны не закрывать границы для беженцев, ищущих убежище из за “нарастающего кризиса”.

В управлении ООН обеспокоены возможным нарушением прав человека в отношении гражданских лиц, в том числе женщин и девочек, сказала Манту.

Телеканал со ссылкой на секретный документ ООН сообщил, что талибы начали искать афганцев, которые сотрудничали с силами США и НАТО, несмотря на их обещания не принимать ответных мер против оппонентов.

В отчете Норвежского центра глобального анализа указывалось, что талибы специально посещали дома тех, кого они хотели арестовать, а также дома членов их семей. Боевики проверяли личности людей, желающих добраться до аэропорта Кабула, и установили контрольно-пропускные пункты в крупных городах, включая столицу и Джелалабад, сказано в отчете.

Согласно документу, талибы начали вербовать новых информаторов и расширять списки целей, связываясь с мечетями.

Контекст:

Исламистское движение “Талибан” было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане, контролировало большую часть территории страны.

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа “Талибана” выдать лидера террористической организации “Аль-Каида” Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство “Талибана” было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.

В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители “Талибана” дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут “жить по законам шариата”.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации. Из страны авиацией забрали уже более 8 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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