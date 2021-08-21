 

США ввели новые санкции против России из-за отравления Навального

21.08.2021, 9:48, Новости дня
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Ограничения коснутся импорта огнестрельного оружия и боеприпасов произведенных или расположенных в России, а также дополнительные ограничения на экспорт в Россию ядерных и связанных с ракетами технологий.

“США осуждают попытку убийства Навального в августе 2020 а также следующие действия, направленные на то, чтобы остановить его критику российского правительства, включая заключения в январе 2021”, – отмечается в заявлении ведомства.

США добавили к санкционному списку девять российских физических лиц и четыре организации, включая оперативников, причастных к отравлению Навального, и организации, которые разработали химическое оружие в России, уточнили в Госдепе.

Великобритания также 20 августа ввела санкции против семи предполагаемых сотрудников ФСБ, причастных к отравлению Навального. 

Контекст:

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента России Владимира Путина.

После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу “Ив Роше”, в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

С февраля он находится в колонии во Владимирской области РФ, в городе Покров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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