Эксперты назвали три способа продлить срок службы кондиционера в авто

Автовладельцы часто забывают следить за состоянием системы кондиционирования в машине, обращая внимание на нее только при поломке. Эксперты назвали три простых способа продления срока службы кондиционера в авто.

Трубки системы расположены на лонжеронах и брызговиках, подвергаясь воздействию воды, грязи и реагентов. Постоянная смена температуры приводит к тому, что появляется коррозия на них. Алюминиевые комплектующие в таких условиях разгерметизируются, поэтому следует промывать данные детали. При обнаружении следов коррозии необходимо обработать трубки изолирующими средствами. Также эксперты рекомендуют не откладывать с ремонтом кондиционера, если, например, система начала работать некорректно в конце осени, а владелец решает уделить внимание решению проблемы весной. Это чревато появлением задир в поршневой части, так как при разгерметизации системы компрессор, включающийся при присоединении к постоянно вращающемуся шкиву двигателя, продолжит вращение. Существует риск заклинивания шкива, разрыва ремня привода вспомогательных агрегатов и остановки насоса системы охлаждения.

Эксперты советуют периодически включать кондиционер в зимнее время для смазывания резиновых подвижных и неподвижных уплотнителей маслом. Если этого не делать, то спустя время они высохнут, что потребует ремонта.

Источник: profile.ru