Корчевников в беседе с Левкиным рассказал о своей болезни

Борис Корчевников, беседуя с гостем программы «Судьба человека» и солистом группы «На-На» Владимиром Левкиным, пояснил о своей болезни. Телеведущий перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли в головном мозге, во время которой был задет слуховой нерв.

Владимир Левкин несколько лет назад победил онкологию, о чем пояснил ведущему программы. После его слов Корчевников решил поделиться своей историей, признавшись, что недуг оказался серьезным. После постановки диагноза, которую он сравнил с нахождением на каком-то суде, ведущий стал задаваться вопросом, почему это произошло именно с ним. Также он начал анализировать свою жизнь, пытаясь найти причину в неправильных поступках или действиях.

Владимир Левкин призвал всех, кто столкнулся с недугом, бороться до конца и верить в выздоровление. Если организм не исчерпал ресурсов, то шансы на победу значительно высоки.

Источник: smotrim.ru