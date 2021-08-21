Илья Авербух рассказал, когда заберет Лизу Арзамасову из роддома

Илья Авербух пояснил о том, когда он заберет Лизу Арзамасову из роддома. По его словам, супруга с сыном вернутся домой после его возвращения из Нижнего Новгорода.

Сейчас в этом городе Авербух готовится к гала-концерту в честь его 800-летия, а по его завершении Елизавета Арзамасова встретится с супругом и отправится вместе с ним и новорожденным малышом домой.

К слову, фигурист и актриса пока не раскрывают информацию об имени наследника. Арзамасова лишь поблагодарила всех за поздравления, сообщив, что первенец появился на свет с весом в 3 килограмма 800 граммов и ростом 53 см. Для Авербуха ребенок стал вторым – в браке с Ириной Лобачевой у них родился сын Мартин.

Источник: www.starhit.ru