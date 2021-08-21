Снятие Кличко с должности может обернуться для Зеленского восемью годами лишения свободы – Москаль

Согласно недавним слухам, Владимир Зеленский хочет снять Виталия Гличко с должности главы КГГА. Якобы ему на смену придет министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев. Последний опроверг данную информацию. Тем временем в городских структурах часто проходят обыски. Кличко уверен: руководство страны давит на местное самоуправление.

По мнению Геннадия Москаля, опубликованному на его официальном сайте, Кличко занимает должность мэра Киева, а значит, никто, кроме градоначальника, не может быть главой КГГА. Экс-губернатор сослался на соответствующее решение Конституционного суда Украины, которое было принято в 2003 году.

Таким образом, если Зеленский уволит Кличко из КГГА, может быть заведено уголовное дело, и президенту Украины будет грозить до восьми лет лишения свободы. Москаль напомнил о существовании 4 пункта 382 статьи УК.

Напомним, ранее Геннадий Москаль заявил, что Владимир Зеленский боится президента России Владимира Путина, поэтому никогда не решится на поездку в Москву для переговоров. С мнением экс-губернатора согласился член Совета Федерации, представитель Крыма Сергей Цеков.