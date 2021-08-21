 

Путин попросил Меркель повлиять на не выполняющую Минские соглашения Украину

21.08.2021, 9:40, Разное
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Главы двух государств обсудили международную повестку, в частности – ситуацию на востоке Украины. Владимир Путин и Ангела Меркель выразили обеспокоенность из-за возросшей напряженности в Донбассе. Президент России признался, что у него складывается впечатление, что украинские власти отказываются от мирного разрешения конфликта.

По словам Путина, в Незалежной было принято множество законов и подзаконных актов, которые противоречат Минским соглашениям. В связи с этим российский лидер попросил Меркель повлиять на Киев для урегулирования ситуации в Донбассе, поскольку украинская сторона ранее взяла на себя обязательства.

Также Путин отметил, что канцлер Германии делала многое ради разрешения кризиса на Украине. По словам президента России, Меркель стояла у истоков создания нормандского формата.

Напомним, в воскресенье, 22 августа, канцлер Германии встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Известно, что главы двух государств обсудят вопросы двусторонних отношений, экономической политики, реформы и многое другое. Также Ангела Меркель пообщается с премьер-министром Денисом Шмыгалем.



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