 

Пушков ответил на «истерику» Климкина из-за борьбы с Россией

21.08.2021, 9:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российский сенатор Алексей Пушков высказывание экс-главы МИД Украины Павла Климкина, назвав его слова «истерикой».

Пушков написал в Telegram, что «главная черта нынешней украинской элиты – постоянное предистерическое состояние, по любому поводу переходящее в истерику», не избежал этого и Климкин из-за угрозы ухода США из Украины после того, как они ушли из Афганистана.

Парламентарий отметил, что экс-главу МИД не смутило ни сравнение Украины с государством, которое Пушков назвал «полусредневековым», ни принципиальное различие между ситуациями в этих двух странах.

«Не смущает даже откровенное признание, что без США «новая Украина» – ноль без палочки. Ведь именно это следует из его заявления. Но это все для него не важно. А важно одно: как бы США не бросили Украину! Тогда все пропало (…) У страхов украинской элиты глаза особенно велики», – добавил сенатор.

По мнению Пушкова, такие высказывания демонстрируют, что в Киеве очень хорошо понимают реальное положение дел в украинским государстве.

Ранее Климкин выразил опасение, что неудача США в борьбе за «новый Афганистан» может привести к свертыванию борьбы за «новую Украину».

Напомним, талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.

Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.08 / «Только силой» — Трамп назвал «единственный способ» покончить с беспорядками в США

11.01 / В России грузовик врезался в колонну военных автобусов, четверо погибших

15.07 / СК попросил арестовать четырех акушеров по делу о торговле младенцами

30.06 / Эстония продлила запрет на авиасообщение с Россией

13.08 / На заключительный этап конкурса на пост главы Бюро экономической безопасности прошли три кандидата – Милованов

04.09 / ФБР предупреждает — банды договорились открывать огонь по чикагским полицейским, если они достанут оружие

21.09 / Навальный обвинил российские власти в сокрытии вещественных доказательств по его делу

07.12 / Мадуро в день выборов призвал оппозицию Венесуэлы к диалогу

08.09 / Турцию не устроил саудовский приговор по делу убитого в Стамбуле Хашогджи

21.08 / Британец заявил, что его с женой жестоко избили талибы в Афганистане

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика