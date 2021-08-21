В Украине за сутки подтвердили более 1700 случаев COVID-19

За прошлые сутк госпитализировали 616 человек, умерло 38 пациентов, выздоровело 763.

Всего с начала эпидемии в стране подтвердили 2 273 558 случаев COVID-19, выздоровело 2,2 млн человек, умерло – 53 432.

20 августа украинцам сделали почти 56 тыс. тестов на COVID-19, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (232), Харьковской (156), Днепропетровской (148), Одесской (127) и Запорожской (119) областях.

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Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 12 августа, подтвердили 300 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”. В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявил 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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