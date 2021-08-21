 

В Украине сделали 8 млн прививок от коронавируса – Минздрав

21.08.2021, 8:54, Новости дня
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Одну дозу получили 60 970 человек, полностью иммунизированы 86 148 украинцев.

20 августа в Украине прививки делали 957 мобильных бригад, 2732 прививочных пункта, 329 центров вакцинации.

“С начала прививочной кампании привито 5 032 722 человека, из них получили одну дозу 5 032 720 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 3 066 426 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 8 099 146 прививок”, – заявили в министерстве.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1927411417421954

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и  AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 19 августа первую дозу вакцины получили 4,9 млн человек, а 2,9 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.

9 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в Украину доставили уже 13,8 млн доз вакцин.

С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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