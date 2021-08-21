Медики назвали симптом на губах, сигнализирующий о повышенном холестерине

Зарубежные медики назвали симптом на губах, который может говорить о повышенном уровне холестерина в организме. Речь идет о появлении гранул Фордайса.

Данное состояние характеризуется появлением на губах мелких желтоватых и белых пятен. Зачастую они наблюдаются по краям губ, но могут появляться и на щеках внутри ротовой полости. Обычно данный симптом не вызывает беспокойства у людей.

Недавнее исследование показало, что молодые люди до 20 лет, у которых появляются гранулы Фордайса, имеют повышенный уровень холестерина. Если человек заметил у себя данный симптом, но количество пятнен незначительно, то беспокоиться не стоит. Обращаться к врачу следует при обострении хронических недугов и появлении боли в груди в совокупности с указанными гранулами на губах, пишет newinform.