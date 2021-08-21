Врачи не исключают одновременное заражение гриппом и коронавирусом

Вирусолог из Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта Петр Чумаков не исключает вероятности одновременного заражения гриппом и коронавирусом. С этим мнением согласилась иммунолог и профессор в Первом Санкт-Петербургском государственном медуниверситете имени И.П. Павлова Наталья Калинина.

По словам Петра Чумакова, ситуация маловероятна, но возможна. Дело в том, что вирусы интерфирируют друг с другом. Во время развития одной инфекции, вторая с трудом «прилипает» благодаря выработке интерферона. Но при коронавирусе данная система подавляется, поэтому появляется вероятность присоединения гриппа к ковиду, но не наоборот.

В свою очередь, Наталья Калинина пояснила о существовании вероятности такого развития событий. При этом имеется определенный тренинг иммунной системы человека. Именно по этой причине в самом начале пандемии ковида проводилась вакцинация против пневмококка. Целью было повысить способности иммунитета противодействовать вызовам природы.

Источник: ura.news