Кардиолог предупредила о вреде вареного картофеля

Кандидат медицинских наук, кардиолог Анна Кореневич пояснила о вреде вареного картофеля. На состояние здоровья организма влияет частота употребления овоща и сочетаемость с другими продуктами.

Картофель является одним из главнейших продуктов в российской кухне, его часто называют вторым хлебом. Однако этот овощ при его регулярном употреблении может оказать негативное влияние на организм человека. По утверждению Анны Кореневич, в нем много простых углеводов и сахара. Причем его содержание отмечается на уровне ложки сахара, а для получения дневной нормы сахара достаточно съесть четыре вареных корнеплода.

Превышение данной дозы провоцирует целый ряд расстройств здоровья. Съедая в сутки указанное количество вареного картофеля, рекомендуется далее исключить сахар из дневного рациона, не добавляя его в чай или кофе, а также ограничившись несладкими тостами вместо печенья.

Интересно, что для самой Кореневич картофель не только не является обычным блюдом. Доктор относит вареный овощ к десертам, употребляя только на праздники в жареном виде с луком и укропом. На столе кардиолога корнеплод появляется не чаще двух раз в месяц. При этом есть его лучше в первой половине дня, ни в коем случае не сочетая с хлебными изделиями. Вместо него лучше выбрать зелень и овощи. Стоит отметить, что все вышеуказанное не касается молодого картофеля, который можно употреблять даже ежедневно.