 

Кардиолог предупредила о вреде вареного картофеля

21.08.2021, 8:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Кандидат медицинских наук, кардиолог Анна Кореневич пояснила о вреде вареного картофеля. На состояние здоровья организма влияет частота употребления овоща и сочетаемость с другими продуктами.
Картофель является одним из главнейших продуктов в российской кухне, его часто называют вторым хлебом. Однако этот овощ при его регулярном употреблении может оказать негативное влияние на организм человека. По утверждению Анны Кореневич, в нем много простых углеводов и сахара. Причем его содержание отмечается на уровне ложки сахара, а для получения дневной нормы сахара достаточно съесть четыре вареных корнеплода.

Превышение данной дозы провоцирует целый ряд расстройств здоровья. Съедая в сутки указанное количество вареного картофеля, рекомендуется далее исключить сахар из дневного рациона, не добавляя его в чай или кофе, а также ограничившись несладкими тостами вместо печенья.

Интересно, что для самой Кореневич картофель не только не является обычным блюдом. Доктор относит вареный овощ к десертам, употребляя только на праздники в жареном виде с луком и укропом. На столе кардиолога корнеплод появляется не чаще двух раз в месяц. При этом есть его лучше в первой половине дня, ни в коем случае не сочетая с хлебными изделиями. Вместо него лучше выбрать зелень и овощи. Стоит отметить, что все вышеуказанное не касается молодого картофеля, который можно употреблять даже ежедневно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.08 / Дочь Алека Болдуина ограбила и избила наркоманка с мужем

03.09 / «Бюстгальтер вызывает рак груди» и прочие мифы из области декольте

03.02 / Сенатор Пушков уличил Зеленского в неспособности выдерживать политическую конкуренцию

29.07 / Летняя вечеринка: три рецепта любимых коктейлей Сергея Жукова

16.08 / Мнение: Митинги в Минске. 16.08.2020

25.01 / Милославская показала трогательное видео с Петровым в его день рождения

23.06 / Мнение: Жарче, чем в 1917 году, возвращение Европы к углю и пермское вымирание

29.07 / Мнение: Индивидуальный предприниматель Ефремов вины не признает

26.10 / Скандальный блогер обвинила друга-гея в изнасиловании

06.08 / Motorola представила смартфон Edge S Pro с Snapdragon 870 и 108-Мп за 370 долларов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика