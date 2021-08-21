Пресс-секретарь Зеленского объяснил перенос встречи с Байденом

Киев и Вашингтон согласовали, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту США Джозефу Байдену будет удобнее встретиться 31 августа, добавилась беседа с глазу на глаз, сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Сергей Никифоров.

«Вы уже знаете, что немного изменился формат встречи Владимира Зеленского с Джозефом Байденом. Добавилась встреча с глазу на глаз. И, соответственно, решили, что удобнее будет встретиться 31 августа. Мы на это охотно согласились, потому что так президент Украины сможет полноценно, а не спеша принять участие в памятных мероприятиях к годовщине Иловайской трагедии 29 августа», – приводит РИА «Новости» слова Никифорова.

Он также отметил, что США заменили своего представителя на саммите «Крымской платформы», который состоится в Киеве 23 августа, но об этом, по его словам, должна официально сообщить американская сторона.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча Байдена и Зеленского запланирована на 31 августа, до этого была названа дата 30 августа.

Ранее бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Зеленский должен объяснить Байдену, почему Украина представляет важность для Соединенных Штатов.