Представителю Крыма отказали в участии в «Крымской платформе»

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил, что в Киеве проигнорировали его заявку на участие в международном саммите «Крымская платформа».

Молохов сообщил, что организаторы саммита «предпочли не заметить мою заявку на участие в их мероприятии в качестве спикера, что стоит расценивать как отказ», передает РИА «Новости».

«Правда о Крыме им не нужна, их интерес состоит только в одном – устроить пропагандистский шабаш русофобских ведьмаков на берегу Днепра», – подчеркнул он.

Молохов планировал принять участие в саммите как руководитель Международной ассоциации «Таврида». Он собирался рассказать о диверсиях, устраиваемых киевскими властями в отношении Крыма, блокадах, в том числе водной и энергетической, санкционной политике, а также показать, как преобразился российский полуостров за последние семь лет.

«Видимо, киевские власти испугались, что мировая общественность узнает, что никакой оккупации не было, что это миф, созданный украинской пропагандой. Ведь на самом деле крымчане лишь исправили историческую ошибку, воспользовавшись своим законным правом на референдум, и сделали то, к чему так долго стремились – вернулись к себе домой, в Россию», – сказал Молохов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал данный саммит шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».

Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов призвал западные страны вместо участия в «Крымской платформе» налаживать сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма», которая объединяет сторонников российского статуса полуострова.

Напомним, участники саммита 23 августа в Киеве обсудят вопрос «возвращения» контроля над полуостровом Украиной. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международных организаций.