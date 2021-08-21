 

Мнение: “Путин пуйло!”: Укроевропейцы и демократы уже не те…

21.08.2021, 8:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


Чота как-то скучно, куда все пропало? Дмитрий Быков (Зельбертруд) на "Эхо" пишет, почти по тексту: "Российская оппозиция это те самые афганцы на люках шасси в аэропорту Кабула", намекая, что США бросили лучших людей России. в Афгане, чтобы не прибили, укробойцы выдают себя за русских. Собственно, на Украине тупо падают трезубы, а про Навального вообще все забыли. Меркель что-то промычала, но прошел оказывается ГОД – и я помню сколько было вони тогда и сколько ее сейчас. Ребят, я не верю, что вам всем платили – вы чо? Шоу-то маст гоу он или?

У меня на Ютубе, да и в ЖЖ тоже – одни фрики остались, которые пишут откровенную чушь. Вот где напор, где страсть, где азарт?

Как было хорошо-то 7 лет назад!

– Россия сдохнет от голода, весь мир с Украиной!

– Путин дрожит, последователей Навального миллиарды!

– Сейчас США и весь цивилизованный мир нагнут Кремль!

– Крымского моста нет, без нефти Рашке конец, доллар скоро будет по 200!

А теперь? Хохло-армия, как это просто возможно (!) – поет "Путин х…ло"… …ть…. ну, реально – и они этим гордятся!

Клоуны, а в Дебальцево кто в котле сидел? Путин? А в Афгане ваши российский флаг поднимают – они также там про "Пуйло" поют, не?

Наши либералы, а теперь еще и "Дождю" зазвездили статус иногаента – просто слились, как амеры в Кабуле.

Не, мне, правда, скучно. Раньше хоть какая-то идея была, а сейчас одно "пуйло" да "гав-гав" и "абырвалг". Даже мои друзья оппозиционеры по норам разползлись, причем туда палкой тыкаешь, а они терпят и если отбрехиваются, то вяло-вяло.

Соберитесь, народ! Так вы Путина – не победите!

p.s. Прогноз. Сейчас начнутся гадости про упавшие российские самолеты. И эти же потом будут говорить, что аргумент "А у вас негров вешают" – для ватанов.

Счастья вам.

Источник: Вместе победим!



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.12 / “Давно пора”: Пригожин прокомментировал уголовное дело против Соболь

09.07 / СМИ: Сергей Лазарев поселился в Сочи в одном номере со своим другом Алексом Малиновским

14.01 / Московские старшеклассники вернутся к очному обучению 18 января

25.02 / Мнение: Вы не понимаете. Это другое

16.09 / “Доездились”: Екатерина Андреева утопила в реке собственный квадроцикл

24.06 / Мнение: Чемпионаты мира по хоккею – как история нашей деградации

14.07 / Личное: Дорогие Porsche AG и Louis Vuitton!

01.05 / Президента просят повлиять на зуд

28.02 / Юрий Лоза заявил о готовности написать новый гимн Армении

22.07 / Суд конфисковал питерский порт Бронка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика