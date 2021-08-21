Мнение: “Путин пуйло!”: Укроевропейцы и демократы уже не те…



Чота как-то скучно, куда все пропало? Дмитрий Быков (Зельбертруд) на "Эхо" пишет, почти по тексту: "Российская оппозиция это те самые афганцы на люках шасси в аэропорту Кабула", намекая, что США бросили лучших людей России. в Афгане, чтобы не прибили, укробойцы выдают себя за русских. Собственно, на Украине тупо падают трезубы, а про Навального вообще все забыли. Меркель что-то промычала, но прошел оказывается ГОД – и я помню сколько было вони тогда и сколько ее сейчас. Ребят, я не верю, что вам всем платили – вы чо? Шоу-то маст гоу он или?

У меня на Ютубе, да и в ЖЖ тоже – одни фрики остались, которые пишут откровенную чушь. Вот где напор, где страсть, где азарт?

Как было хорошо-то 7 лет назад!

– Россия сдохнет от голода, весь мир с Украиной!

– Путин дрожит, последователей Навального миллиарды!

– Сейчас США и весь цивилизованный мир нагнут Кремль!

– Крымского моста нет, без нефти Рашке конец, доллар скоро будет по 200!

А теперь? Хохло-армия, как это просто возможно (!) – поет "Путин х…ло"… …ть…. ну, реально – и они этим гордятся!

Клоуны, а в Дебальцево кто в котле сидел? Путин? А в Афгане ваши российский флаг поднимают – они также там про "Пуйло" поют, не?

Наши либералы, а теперь еще и "Дождю" зазвездили статус иногаента – просто слились, как амеры в Кабуле.

Не, мне, правда, скучно. Раньше хоть какая-то идея была, а сейчас одно "пуйло" да "гав-гав" и "абырвалг". Даже мои друзья оппозиционеры по норам разползлись, причем туда палкой тыкаешь, а они терпят и если отбрехиваются, то вяло-вяло.

Соберитесь, народ! Так вы Путина – не победите!

p.s. Прогноз. Сейчас начнутся гадости про упавшие российские самолеты. И эти же потом будут говорить, что аргумент "А у вас негров вешают" – для ватанов.

Счастья вам.

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