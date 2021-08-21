 

Аллерголог назвала бесполезные при коронавирусе продукты

21.08.2021, 7:58, Разное
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Аллерголог Надежда Логина назвала продукты, употребление которых не поможет в борьбе против коронавируса. Речь идет о чесноке и лимоне.
Несмотря на это, указанные продукты обладают бактерицидным действием, но против ковида они бесполезны. В состав чеснока и лимона входят витамины и микроэлементы, однако, по словам врача, злоупотребление ими может привести к развитию гастрита. Еще в 30-е годы прошлого столетия исследователи проводили исследование, показавшее, что при ингаляционном или внутреннем употреблении повышаются защитные реакции слизистых оболочек, однако на сегодня научных доказательств того, что продукты положительно влияют на определенные иммунные структуры, нет.

Укрепить иммунную систему человек сможет исключительно благодаря сбалансированному и правильному питанию. Логина рекомендует включать в рацион продукты, богатые витаминами, белками, жирами, углеводами и микроэлементами, пишет «Слово и дело».



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