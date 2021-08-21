 

Байден позволил вводить санкции из-за “Северного потока – 2”

21.08.2021, 7:52, Разное
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В пятницу, 20 августа, на сайте Белого дома появилось сообщение о том, что Джо Байден подписал указ, который позволяет госсекретарю и министру финансов вводить санкции против тех, кто связан с российскими энергетическими проектами, в частности – “Северным потоком – 2”. Президент США сделал это якобы ради энергетической безопасности Европы.

Не прошли и сутки, как госсекретарь Энтони Блинкен сообщил о введении новых санкций из-за “Северного потока — 2” – против двух граждан России и одного судна, которые связаны со строительством газопровода. В заявлении не уточняются имена этих людей и название корабля.

Напомним, в этот же день российский лидер Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель сообщил о скором завершении строительства “Северного потока – 2”. По словам главы государства, осталось достроить 15 километров морской части.

Ранее “Дни.ру” писали о создании на Украине рабочей группы по нейтрализации угроз “Северного потока – 2”. В распоряжении журналистов появились документы, подписанные премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой Офиса президента Андреем Ермаком.



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