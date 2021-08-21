 

Орбита МКС скорректирована перед прибытием «Союза» со съемочной группой

21.08.2021, 7:32, Новости дня
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Высоту орбиты МКС подняли на 1,2 км перед осенним прибытием корабля «Союз МС–19», сообщили в Роскосмосе.

Роскосмос сообщил, что «коррекция успешно проведена», сейчас высота орбиты, по предварительной информации, составляет 420 км, передает РИА «Новости».

Напомним, изменение высоты орбиты МКС было перенесено по просьбе американской стороны – американский сегмент не был технически готов к маневру. Осенью космонавт Антон Шкаплеров отправится на МКС вместе с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко. На МКС запланированы съемки первого художественного фильма.



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