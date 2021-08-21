Конфликт между соседями перерос в стрельбу в Смоленской области

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21.08.2021, 7:32, Новости дня
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В городе Ельня задержан мужчина, который открыл стрельбу по соседу. Пострадавший госпитализирован, сообщили в УМВД по Смоленской области.

Как сообщили в МВД, в результате конфликта ранее судимый местный житель произвел несколько выстрелов в сторону соседа. С ранениями тот доставлен в медицинское учреждение, передает РИА «Новости».

Позднее СУСК по области уточнило, что конфликт произошел между мужчинами 58 и 59 лет. 58-летний пострадавший получил ранения в живот, спину и руки. Стрелявший закрылся у себя дома с оружием. При силовой поддержке Росгвардии его задержали. Открыто уголовное дело о покушении на убийство.

Напомним, в июле в Смоленской области военнослужащий «на фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений на бытовой почве» «повалил незнакомого ему» жителя города Ельня и, «используя камень, находившийся на дороге, нанес два удара по голове». Потерпевший получил тяжелые травмы головы, от которых скончался при транспортировке в больницу.



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